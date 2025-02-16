Kocaeli’de 11 bin 305 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen İzmit Tenis Merkezi’nin inşasını tamamladı. 14 tenis kortunun yer aldığı merkezin yakın zamanda spor tutkunlarını ağırlaması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tenis Merkezi’nin inşasını tamamladı. Kocaeli Fuar alanında İzmit Tenis Kulübü’nün işlettiği alan, İzmit Millet Bahçesi çalışmaları nedeniyle yıkılmış, yeni tesislerin inşaatına İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde, Lastik İş Sosyal Tesisleri yanında yer alan 11 bin 305 metrekarelik arazi üzerinde başlanmıştı. Dünya standartlarındaki tenis merkezinin inşaatı tamamlanarak bölgeye modern bir tesis kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan uluslararası standartlarda ve Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olan yeni tesislerde; 6 balon tenis kortu, 4 açık toprak ve 4 kapalı olmak üzere toplamda 14 tenis kortu bulunuyor. Sosyal tesis içerisinde ayrıca; kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı gibi sosyal mekanlarda bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle kenti bir spor merkezi haline getirmeyi amaçlarken aynı zamanda bölgedeki spor altyapısını güçlendirerek, gençlere ve tüm tenis severlere kaliteli spor yapma imkânı sunmayı da hedefliyor.