Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü’nde düzenlenen TTF Haftasonu Veteran Tenis turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organizasyonu Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübüne verilerek 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve 5 Erkekler ,4 kadınlar kategorisinde 66 tenisçinin katıldığı turnuvada Zonguldaklı oyuncular önemli bir başarı elde ederek kupaların büyük bir çoğunluğunu kazandılar. Böylece Erkeklerde 5 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik, Kadınlarda 4 kategorinin ikisinde şampiyonluk birinde ikincilik kupasını kazanan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kuruluşunun 71. Yılında önemli bir başarıya daha imza attı.