Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Tenis Turnuvası sona erdi. Çok sayıda gencin katılım sağladığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 100. Yıl Tenis Turnuvası sona erdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlene turnuvaya gençler yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta süren karşılaşmalarda kıyasıya mücadele yaşandı. 90 gencin katılımıyla gerçekleşen turnuvada dereceye girenler 100. Yıl kupasının sahibi oldu. Turnuvada Kadınlar kategorisinde Süveyda Kara, birinci olurken 2. Vesile Dırama, Ayşe Sena Yaşar, ve Şeyda Çamuroğlu, üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde 1.’liği Mehmet Aslan, ikinciliği Harun Bostancı, kazanırken Ahmet Bostancı ile Celal Saatçi üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara, ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nesih Çiftçi tarafından verildi.