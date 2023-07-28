Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, tenis kortunda bir çok ağacın dalları kırılırken, masalar kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak’ın Fener semtinde bulunan ve yıllardır tenis sporuna bir çok sporcu yetişmesini sağlayan tenis kortu, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kortun içerisinde bulunan ağaçların dalları koparken, kopan dallar bir çok masaya zarar verdi.

Şans eseri olayda can kaybı olmazken, masalar kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından tenis kortu yetkilileri, sabah saatlerinde kortta temizleme çalışması başlattı.