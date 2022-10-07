İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.

Olay saat 09.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesinde eğitim öğretime devam eden Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdılar. Kovandan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öğrenciler Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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