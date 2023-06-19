Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teneffüs Park’ta düzenlenen Babalar Günü etkinliğinde “Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla, insanlık değerleriyle, barış ve kardeşlikle yetiştirdiğimiz çocuklar bizi istediğimiz yerlere götürecektir” dedi.

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park’ta, Babalar günü için özel bir etkinlik düzenlendi. Çocuklar, Teneffüs Park’ın amfi tiyatrosunda, bale ve modern dans gösterileriyle babalarının bu özel gününü kutladı. Babaların zaman zaman gözleri dolarak izlediği gösterileri Başkan Uysal da ailelerle birlikte takip etti.

Başkan Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Teneffüs Park’ın çocukları kapalı alanlardan çıkararak açık havada yenilikçi duygularının geliştirilmesi fikri üzerine şekillendiğini söyledi. Uysal, Kasım 2016’da törenle açılan ve 16 dönüm üzerine kurulu Teneffüs Park’ın yıllar içinde yeni oyun alanlarıyla sürekli geliştiğini aktardı. Bu anlamda parkın aynı zamanda bir fikrin temsilcisi olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla, insanlık değerleriyle, barış ve kardeşlikle yetiştirdiğimiz çocuklar bizi istediğimiz yerlere götürecektir” dedi.

Teneffüs Park’ta Babalar Günü kutlaması hep bir ağızdan ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısının söylenmesiyle sona erdi. Etkinlikte çocuklar, Başkan Uysal’a kendisinin parkta çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.