Erzincan’da kayak hocası ve doğa tutkunu Canser Atila motosikletiyle çıktığı Esence Yedigöller olarak bilinen 3 bin rakımdaki dağların arasında önce kayak yaptı daha sonra gölün üzerinden kayak yaparak geçti.

Erzincan’da bir grup motosiklet tutkunu, Esence Yedigöller olarak bilinen 3 bin rakımdaki dağların arasında kros motosikletleriyle sürüş yaparak adrenalin dolu bir gün geçirdiler. Hava sıcaklığının kendini iyice hissettirmesinin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte motosikletleriyle yola koyularak unutulmaz bir gün yaşadı. Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri, 3 bin rakım ile Erzincan’ın en yüksekte bulunan noktalarından Esence Yedigöller’de 1 metre karın üzerinde doyasıya eğlenmenin ve maceranın tadını çıkardı. Zaman zaman zorlu doğa şartlarıyla baş başa kalan motosikletli grup dağları tepeleri aşarak hedeflerine ulaşıyor. Bulutların arasında muhteşem manzara eşliğinde motosiklet sürmenin keyfini yaşayan ekip zaman zaman da rampada birbirleriyle yarıştı.

Kentte yaz-kış demeden ilklere imza atan Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri bu kez de motosikletleriyle çıktıkları 3 bin rakımda ki Esence Yedigöller’de muhteşem manzaranın tadını çıkararak adrenaline doydular. Erzincan’da kayak hocalığı yapan doğa ve motosiklet tutkunu, aynı zamanda da Erzincan Enduro Motor Grubu üyesi Canser Atila daha önce Erzincan’da denenmemiş bir şey yaptı. Yanında götürdüğü kayak takımını giyinen Atila, önce zirveye doğru tırmandı daha sonra ise gölün üzerinden kayak yaparak geçti.

‘Seneye daha iyisini yapacağım’

İki yıldır bu anın hayalini kuran Canser Atila önümüzde ki sene çok daha iyisini yapacağını ifade ederek, “Yaklaşık iki yıldır bu anı hayal ediyordum. Erzincan’da, Esence Yedigöller’de yaklaşık şuanda 3 bin rakımdayız. Volkanik buzul gölümüz var. Hala burada ki karlar erimiş değil. Burada kayak yaparak gölün üzerinden geçtik. İnşallah seneye daha iyisini yapacağız” dedi.