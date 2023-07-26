Erzincan’da doğa tutkunu Serhat Sarıçiçek Temmuz ayının sonunda karlı yamaçlardan tırmandıktan sonra buz gibi suya girerek kavurucu sıcakta serinlemeye çalıştı.

2 bin 400 rakımlı Munzur Dağı Gökgöl mevkiinde Temmuz ayının sonunda halen erimeyen kar kütleleri görenleri hayrete düşürüyor. Vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmeyen ve normal araçların çıkamadığı, doğa harikası görüntüye sahip olan bölgede kar sularının erimesiyle oluşan göl, doğa harikası manzarayı gözler önüne seriyor.

Off road araçlarıyla bölgeye giden doğa tutkunları kavurucu Temmuz sıcağında karla kaplı yamaçlara tırmanarak, buz gibi suda yüzmenin keyfini çıkardı.

Doğa harikası gölün ve kar sularının tadını çıkardığını belirten Serhat Sarıçiçek, herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, “Erzincan Kemah Sohmarik Yaylasındaydık. Burası Munzur Dağı’nın etekleri. Gördüğünüz gibi kar kütleleri Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayının başına geldik neredeyse, buz kütleleri hala daha duruyor. Kar sularının erimesiyle oluşan bu göl, çok serin bir göl, kavurucu sıcaklardan dolayı kendimizi bu göle attık. Çok güzel serinledik, yüzdük. Gölün ve kar suyunun tadını çıkardık. İnanılmaz doğal, çok güzel bir su. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ediyoruz. Erzincan doğa sporlarının, doğa turizminin başkenti diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.