Ege ve Akdeniz sahillerinde aşırı sıcaklıklar yaşanırken, Ardahan merkeze bağlı Bilbilan Yaylası’na kar yağdı. Yaylada büyükbaş hayvanlarını otlatan Engin Bilgin de kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan’da son iki ayda aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, bölgede zaman zaman olumsuzluklara da yol açıyor. Dün akşam saatlerinde, Ardahan merkeze bağlı 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylası!nın bulunduğu Uğurludağ eteklerine kar yağdı.

Temmuz ayının ortasında yağan kar şaşkınlıkla karşılandı.

Bölgede havanlarını otlatan Engin Bilgin, büyükbaş hayvanlarını otlatırken zor anlar yaşadı. Bir süre tipi şeklinde devam eden kar yağışından korunmak için Bilgin, çadıra sığındı.