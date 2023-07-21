Temmuz ayında Erzurum’da başlayan 29. ve 30. grupların UEFA B 2. etap eğitimleri tamamlandı.

Programlarda; UEFA B Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, antrenör eğitimcileri Kemal Coşkun, Aşkın Çift, Osman Üstünel, Seyit Cem Ünsal görev aldılar. Eğitim kapsamında Konyaspor Teknik Direktörü Alexander Stanjevic ile Futbolda Liderlik başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. 2. etap eğitimlerinin tamamlanmasının ardından aday antrenörler eğitim programları süresince almış oldukları saha ve pratik eğitimleri güncelleyerek, kendilerine verilen konular üzerinden saha pratiklerini gerçekleştirecek ve online zoom üzerinden antrenör eğitimcileri eşliğinde sunumlarını yapacak.

Programların içeriği ile ilgili bilgi veren TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, "Birinci etaba gelmeden önce zoom eğitimleri ile programa hazırlanan aday antrenörler, ilk aşamada saha çalışmalarında beceri, fonksiyonel ve dar alan oyun formatlarında eğitim alıyor. Tamamen aday antrenör odaklı olan saha çalışmalarında adaylar kendi oyun kurguları ve felsefeleri üzerinden özgür bir şekilde uygulamalarını gerçekleştiriyor. Örnek olay analizi, takım oluşturma ve genç futbolcu gelişim programı ile ilgili teorik eğitimler uygulamalı grup çalışmaları ile interaktif bir şekilde yapılıyor. İki etap arasında aday antrenörler saha çalışmalarını staj yaptıkları kulüplerde uygulama şansı yakalıyor. Kayıt altına aldıkları çalışmaları, antrenör eğitimcilerimiz eşliğinde online toplantılarla değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Antrenör eğitim programları ağustos ayında gerçekleştirilecek 2. etap eğitimleri ile devam edecek.