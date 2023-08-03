Türkiye’nin Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla, 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yedi aylık ihracat ise 143,4 milyar dolara ulaştı.

Temmuz ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla 6 Şubat’ta iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta açıklandı. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla, 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yedi aylık ihracat ise 143,4 milyar dolara ulaştı. İhracat rakamlarını açıklayan Bakan Bolat, “Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,4 artış sağladı, 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat değeridir. Bütün üreticilerimize ve ihracatçılarımıza şahsım ve hükümetimiz adına şükranlarımızı iletiyorum" dedi.

Otomotiv 2,7 milyar dolarla Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. İlk beşteki diğer sektörler; 2,1 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla hububat ve 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik şeklinde sıralandı.

Temmuz’da 45 il ihracatını arttırdı. En çok ihracat yapan beş il; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Bin 198 firma ilk kez ihracat yaptı.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi. Nisan’dan önceki 12 ayda 10 milyar dolar kayba neden olan parite etkisi, ihracata dört aydır pozitif katkı verdi. Temmuz’da parite farkı 715 milyon dolarlık katkı sundu. Son dört aydaki parite katkısı ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık oldu. Suudi Arabistan’a yüzde 189, Kanada’ya yüzde 162, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 126, Kazakistan’a yüzde 112, Yunanistan’a yüzde 93’lük ihracat artışı kaydedildi. Yunanistan ve Kanada’ya ihracatta rekor kırdı.

Bu yıl 2,5 milyar dolarlık bir ihracat kaybına neden olacağı öngörülen deprem bölgesindeki 11 ilimizin 7 aylık ihracatı yüzde 15 düşerek 10 milyar dolar oldu.