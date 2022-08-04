Temmuz ayı ihracat verilerinin açıklanması ardından DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli ihracatı yüzde 1,1 artışla 331 milyon dolar oldu. Temmuz ayında da en çok ihracat yapan 8. il olduk" dedi.

Temmuz ayı ihracat verilerinin açıklanması ardından DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli ihracatı yüzde 1,1 artışla 331 milyon dolar oldu. Temmuz ayında da en çok ihracat yapan 8. il olduk" dedi.

Temmuz ayı ihracat verileri Konya’da açıklandı. İhracat ailesinin katılım sağladığı toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da yer aldı. İhracat verilerine ilişkin açıklama yapan Başkan Memişoğlu ülkemiz ihracatının temmuzda yüzde 13,4 yükselişle 18,6 milyar dolar, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının yüzde 1,1 artışla 331 milyon dolar olduğunu belirtti. Kurban Bayramı arifesinin bu sene cuma gününe denk gelmesi sebebiyle fabrikaların 10 gün kapalı kaldığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, buna rağmen ihracat artışının önemli olduğunu ifade etti. Denizli ihracatındaki en önemli pazarlar olan İngiltere, Euro Bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde talep gerilemesinin yoğun olarak yaşandığını ve bu durumun ihracat kanadında hissedildiği belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Bilindiği gibi gelişmiş ülkeler, alışmış oldukları enflasyonun çok üzerinde rakamlar açıklıyor. İngiltere’de güncel enflasyon oranı yüzde 9,4, Euro Bölgesi’nde yüzde 8,9, ABD’de ise yüzde 9,1 düzeyinde. Söz konusu veriler bu ülkeler için çok yüksek ve hane halklarının aşina olmadığı gelişmeler. Bu durum da tüketici alışkanlıklarının değişmesine yol açtı. Taleplerde önemli bir gerileme oldu. İhracatımızın lokomotifi konumunda bulunan ve ev tekstilinin de içinde bulunduğu hazır giyim-konfeksiyon sektörü talep azalmasından etkilenen sektörlerin başında yer alıyor” dedi.

"Küresel gelişmeler, resesyon beklentisi ve paritedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Küresel gelişmelere de değinen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Küresel sistemin 2008’den beri çeşitli problemler yaşadığını ifade edebiliriz. ABD’de Lehman Brothers’ın iflasıyla başlayan finansal krizin etkilerini piyasalar uzunca bir süre yaşadı. 2020’de ortaya çıkan pandemi ve son olarak da Rusya-Ukrayna Savaşı tedarik zincirinde bozulmalar, lojistik sorunları, çeşitli sektörlerdeki arz yetersizliği, enerji ve gıda fiyatlarında artışları beraberinde getiriyor. Bu gelişmeler, dünya ticaretini etkilemeye devam ediyor. Öte yandan kısaca Euro/Dolar paritesine de değinmek istiyorum. Ocak-Temmuz 2021 döneminde 1,20 seviyelerinde izleyen parite, 2022’nin aynı döneminde 1,08’e gerilemiş durumda. Temmuz ayı ortalaması ise bu sene 1,0181 oldu. İhracatımızın yarıya yakınının Euro cinsinden olduğunu göz önüne aldığımızda, Euro/Dolar’da yaşanan gerilemenin ihracatımızı etkilediğini söyleyebiliriz. 26 aydır ilimiz ihracatı artıyor. Temmuz ayında da en çok ihracat yapan 8. il olduk. Tüm sektörlerimizdeki gelişmeleri yakından inceliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, sektörel çeşitliliğimiz ve ihracatçılarımızın dinamik yapısı bizi pozitif anlamda ayrıştıran en önemli özelliklerimiz. Yıl sonu için 5 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.