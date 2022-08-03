TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yüzde 2,37 artarken, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu. ENAG’a göre (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 5.03 artarken, son 12 aylık artışı yüzde 176,04, yılın başından itibaren ise yüzde 80,35 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişm 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 176'YA YÜKSELDİ!

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı.

ENAG’a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 5.03 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 176.04, yılın başından itibaren ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.