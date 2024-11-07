İnegöl Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında temizlik ve konteyner kullanımıyla ilgili yeni bir uygulamanın kararı oy birliği ile onaylanarak yürürlüğe alındı. Buna göre, blok ve ayrık nizam yapılarda henüz ruhsat aşamasındayken konteyner yerleri belirlenmiş olacak.

İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30’da gerçekleştirildi. Mecliste 13 gündem ve 2 ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 15 konu görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan meclis, temizlik ile ilgili yeni bir uygulamayı da oy birliği ile kabul ederek yürürlüğe aldı.

3 başlıktan oluşan şartname meclise sunuldu

Meclisin 10’uncu maddesinde gündeme gelen konuya göre; Temizlik İşleri Müdürlüğünün evsel atıklar için kullandığı çöp konteyner yerlerini ruhsat aşamasında başvuru yapanların kendi parselleri içinde çözülmesini ve yapı kullanma izin aşamasında kendileri tarafından yapılmasını sağlanmasına yönelik karar önerisi meclise sunuldu. Öneride ise 3 başlık halinde konu detaylandırıldı. Ayrık ve blok nizam alanlar için geçerli olmak üzere tüm planlarda ayrık ve blok nizam konut ve iş yeri kullanımlı fonksiyon alanlarında 10 bağımsız bölüm üzeri her 30 bağımsız bölüm için kurum standartlarına uygun, tip projelerde belirtilen ölçülerde birer adet konteyner ve geri dönüşüm alanları bırakılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ayrık nizam sanayi, depolama ve bunun gibi alanlarda 3 bin m2 emsale kadar her 3 bin m2 için birer adet konteyner alanı bırakılması gerektiği ve son olarak; benzin istasyonlarında, hastane, otel, AVM, yüksek kapasiteli restoran, düğün salonu, okul ve bunun gibi özel fonksiyonlardaki yapılarda Çevre Sağlık Komisyonu tarafından şartlar ve konteyner adeti belirlenebilir hükmüyle yeni uygulamanın şartnamesi belirlenmiş oldu.

“Herkes konteyner istiyor ama kimse kapısının önüne istemiyor”

Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Meclis Başkanı Fevzi Dülger, “Herkes çöp konteyneri istiyor ama kimse kapısının önünde olsun istemiyor. Biz bu konuda geçtiğimiz 5 yıl ciddi manada sıkıntılar yaşadık. Bunun çözümüyle ilgili arkadaşlarımız ciddi bir çalışma yaptı. Farklı belediyeleri gezdiler, incelemeler yaptılar. Nasıl bu sorunu aşarız diye çalışmalar yaptılar. Artık inşallah proje aşamasında 10 daire ve üzeri olan yapılarda çöp konteynerlerinin nerede olduğu belli olacak şekilde hazırlanacak. Vatandaşlarımız daire satın alırken aldıkları daireye çöp konteyneri yakın mı uzak mı bilerek alacak. Bu konu çok fazla meclis gündemine gelmese de önceki dönem bir konteyner yeri için 15-20 gün zaman harcadığımızı biliyorum. Bununla alakalı şartnamemiz de hazır” dedi.

Konteyner konulması konusunda ciddi bir sorunu ortadan kaldırması beklenen uygulama, belediye meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.