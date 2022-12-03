Samsun’da temizlikçi olarak başladığı tekstil sektöründe çalıştığı işletmenin patronu olan kadın, şimdi 320 kişiyi istihdam ediyor.

Samsun’da temizlikçi olarak başladığı tekstil sektöründe çalıştığı işletmenin patronu olan kadın, şimdi 320 kişiyi istihdam ediyor.

Aysun Macit, 1989 yılında bir tekstil atölyesinde vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladı. Önce temizlik işleri yapan Macit, sonra makine kullanmayı öğrendi ve meslekte hızla yükseldi. İşletmede şef olan Macit, 2018 yılında patronunun firmasını satın aldı.

2016 yılında KOSGEB’den aldığı 48 bin lira hibe ile 7 makine satın alan Aysun Macit, 2018’de 54 kişiyle sahibi olduğu firmaya geçti. Şu an 320 kişi çalışanı ile Ukrayna’ya, Katar’a ve birçok ünlü firmalara iş yapan Macit, tekstil işetmesinde yeni yatırımlarla çalışan sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyor.

Temizlik işleri ile başladı, patronunun firmasını aldı

Başarı hikayesini anlatan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Aysun Macit, “1989 yılında vasıfsız ortacı olarak işe başladım. Sonra çizimdir, meydan süpürme, lavabo yıkama böyle böyle makine öğrendim. Makineden sonra 3-4 yıl şeflik konumuna geldim. Daha sonra bazı firmalarda usta olarak çalıştım. Şu anda kendi firmamın işletmesini yapıyorum. Aynı zamanda şu anda bulunmuş olduğum firma benim patronumun firmasıydı. 7 sene birlikte çalıştık. Çalıştığım patronumun yerini işletmek ayrı biz haz verdi" dedi.

"İdealleri olan, hedefi olan bir kişiyim. Pes etmeyi asla sevmiyorum" diyen Aysun Macit, "Daha çok milletime, devletime faydalı olabilirim diye hedefi daha çok ileriye sürükleyerek, paylaşarak neler yapabiliriz bunun arayışları içerisindeyim. Kadınlarımıza sadece şunu söylemek istiyorum: Eğer ki bir şeyi yapmak istiyorlarsa cesaretlerini toparlayıp kesinlikle arkalarına bakmasınlar. Gerçekten burada bu kadar kişiye istihdam sağlamak, ayakta kalmak çok ayrı onur verici bir şey. Eğer ki bildikleri işse asla korkmasınlar" şeklinde hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.

"Hedefimiz markalaşmak"

34 yıldan beri tekstil sektöründe çalıştığını anlatan Macit, "Fason üretici olarak çalışıyorum. Hedefimiz burada markalaşmak. Kendi markamızı oluşturmak. Adım adım bunu yapıyoruz. Yani ihracata yönelmek. Bunun kayıtlarını yaptırdık. Sürekli arayış içerisindeyiz. Sadece olduğumuz yerde kalmak istemiyoruz. Bu da ekiple olan bir iştir. Şu ana kadar bu ekibimizi aştığımıza inanıyorum. Hedef burada kendi markamı oluşturmak” ifadelerini kullandı.