Bursa’da bir binanın 4. Katında oturan kadın, cam silmek için çıktığı pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine giden ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İhsaniye, Songül Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın 4. Katında oturan N.K., cam silmek için pencereye çıktı. Bir anda dengesini kaybedip aşağı düşen kadın kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören komşuları hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, N.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, N.K.’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.