DÜZCE (İHA) – Düzce’de okulların temizliklerini kontrol edecek temizlik tetkikçileri bir araya gelerek, okullarda hangi alanların temizliğini kontrol edeceklerini görüştü.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullar geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Okulum Temiz’ projesi çerçevesinde her yıl düzenli olarak denetleniyor.

Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı temizlik tetkikçileri belirlenmesinin ardından bu yıl okullarda yapılacak çalışmalar, hangi alanların temizliklerinin denetleneceği ve nasıl kontrol edileceği ile ilgili temizlik tetkikçileri arasında toplandı gerçekleştirildi. Toplantının ardından ekipler il genelinde bulunan tüm okullarda denetim çalışmalarına başladı.