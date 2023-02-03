Zonguldak Belediyesinde görevli personel olarak çalışan Sercan Çakır, Uzunmehmet Camii’nde otları temizlediği sırada bulduğu altın küpeyi belediye özel güvenlik personeline teslim ederek duyarlılık örneği gösterdi.

Zonguldak Belediyesinde görevli personel olarak çalışan Sercan Çakır, Uzunmehmet Camii’nde otları temizlediği sırada bulduğu altın küpeyi belediye özel güvenlik personeline teslim ederek duyarlılık örneği gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Uzunmehmet Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak Belediyesinde görevli personel olarak çalışan Sercan Çakır, camii önünde otları biçmeye başladı. Çakır, ardından otları arasında parlayan bir cisim gördü. Cisme baktığında altın küpe olduğunu fark eden Çakır, küpeyi Belediye Özel Güvenlik Personeli Burak Sağdıç’a verdi. Özel Güvenlik Sağdıç, Belediye Personeli Çakır’ın verdiği küpeyi tutanak altına alarak camideki müdürlüğe teslim etti.

Camii Görevlisi Burak Sağdık, "Belediye’de çalışan Sercan Çakır kardeşimiz otları temizlerken küpe buldu. Ben de bunu tutanak halinde teslim aldım. Küpe şu an Uzunmehmet Camii Müdürlüğümüzde, kaybedenin başvurmasını rica ediyoruz" dedi.