Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personel, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Zeki Mavidemir, Cumhuriyet Mahallesi’nde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Mavidemir durumu amirine bildirdi ve ekip arkadaşları ile karakola gitti. Polis ekiplerine cüzdanı teslim eden Mavidemir daha sonra karakoldan ayrıldı.

Polis ekipleri duyarlı personele teşekkür ederken, cüzdanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.