Düzce’de temizlik malzemeleri üretimi yapan firmadaki yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın Beyköy bölgesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre temizlik malzemeleri üretimi yapan firmadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler kapıyı keserek alevlere müdahalede bulundu. Kimyasal ürünlerin bulunduğu alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer dükkanlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangına bölgede bulunan Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri de müdahalede bulundu.