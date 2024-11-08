Haliliye Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısında alınan karar ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kapatılırken bağlı personeller, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlandı. Bu kararla, insan kaynağını daha verimli kullanma aşamasına gecen belediye, tertemiz bir ilce için de önemli bir adım atmış oldu.

Haliliye Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısında alınan karar ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kapatılarak, müdürlüğün görevlerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlanmasına karar verildi. Alınan karar ile insan kaynağını verimli bir şekilde kullanmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, hizmet ölçeğini ise genişletiyor. Belediye bünyesinde tasarrufu sağlayan atölyeler ile yeni park yapım işlerini Fen İşleri Müdürlüğüne bağlayan kararla, 124 park görevlisi ise Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine alındı.

Böylelikle temizlik faaliyetlerinde sahadaki kadrosunu güçlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, cadde, sokak, meydan ve bulvarların yanı sıra parkların temizliğini de daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecek.

Merkez mahallelerde daha etkili ve verimli hizmet için kadrosunu güçlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların memnuniyeti için yeni kadrosuyla sahada özverili bir şekilde hizmetlerini devam ettirecek.