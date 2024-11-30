Adana’nın Kozan ilçesinde temizlik görevlisi, ateş yakılan çöp konteyneri içindeki Türk bayrağını alarak yanmasının önüne geçti.

Kozan’da Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerindeki bir çöp konteyneri içinde ateş yakıldığını ve içinde Türk bayrağı olduğunu gören Kozan Belediyesi temizlik görevlisi, Türk bayrağını alarak yanmaktan kurtardı. İşçi, "Çöplerde ateş yakmayalım ve milletimizin bağımlılık sembolü bayrağımızı çöpe atmayalım. Bunu yapanı kınıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş da, bayrağı çöpe atan kişi veya kişilere tepki göstererek, “Kıymetli hemşehrilerimiz, tüm gücümüzle Kozan Belediyesi olarak size hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak bu noktada yardımınıza ihtiyacımız var. Konteynerlerimize ateş atmamanız, moloz dökmemeniz önemli. Bayrağımızı çöpe atan, hatta yakan insanlıktan nasibini almamış şuursuzlara ise tek biz sözüm var; ’Şeref yoksunusunuz. Türk bayrağı şerefimizdir’” diyerek sosyal medyadan görüntüleri paylaştı.