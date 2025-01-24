Adana’nın Kozan ilçesinde belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, çektikleri farkındalık videosu ile sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçenin temiz bırakılması için harekete geçti. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin desteğiyle Atatürk Parkı’nda bir video çekerek ilçenin temiz bırakılmasına ve emeğe saygı vurgusu yaptılar. Çekilen görüntülerde ilçede park, bahçe ve sokaklarda görevli temizlik görevlileri yere pet şişe atan bir vatandaşın etrafını çevirerek korkutuyor. Ardından yere çöp atan vatandaş ‘kandırdım’ diyerek yere attığı şişeyi çöp kutusuna atıp kaçıyor.

Bu anları belediyenin sosyal medya hesabından paylaşan Kozan Belediyesi “Temiz bir çevre, temiz bir gelecek! Çöplerinizi çöp kutusuna atarak doğayı koruyabilir, hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya olabilir. Unutmayalım, her küçük adım büyük bir fark oluşturur” mesajı ile paylaşarak vatandaşları temizlik için duyarlı olmaya davet etti.