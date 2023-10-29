Muğla’nın Milas ilçesinde canlı olarak poşete sarılıp çöpe atılmış kedi yavrusu belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay, Kırcağız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin görevlerini gerçekleştiren belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin içerisinden ses geldiğini fak etti. Sesin kaynağını araştıran ekipler, gövdesinden altı bir poşete sıkı sıkı sarılarak çöpe atılan kedi yavrusu olduğunu tespit ettiler. Kedi yavrusunu çöpten çıkartan temizlik işçileri hayvanı suyla yıkayarak temizledi. Daha sonra yavru kediye su ve mama vererek doğaya salan ekiplerin bu hareketi olaya şahitlik eden vatandaşlardan takdir topladı. Vatandaşlardan tarafından kedinin kurtarılma anında çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede hızla yayıldı. Temizlik işçilerine teşekkür mesajları birbirini izlerken, işçilerin ödüllendirilmesi gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.