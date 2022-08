Mezitli Belediyesi çalışanları, sözleşmeyle maaşlarına zam yapan Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a yaş pastalı sürpriz yaparak teşekkürlerini iletti.

Mezitli Belediyesi Down Kafede yapılan pastalı kutlamaya, çalışanların yanı sıra belediye meclis üyeleri de katıldı. Başkan Tarhan üzerinde, 'Mutlu Mezitli’nin mimarına teşekkürler' yazılı pastayı çalışanlarla birlikte alkışlar arasında kesti.

Mevsim şartları ne olursa olsun, soğuk-sıcak demeden henüz şehir uykudayken yola çıkarak çöpleri temizleyen temizlik çalışanları, "Sadece zamla ilgili değil, her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür etmek istedik. Sabah erken saatlerde ziyaretimize gelerek bizi onurlandırıyorsunuz. Haklarımızı almamızda bizden yana tavır alıyorsunuz. Verdiğiniz tüm destekler için teşekkür etmeye geldik" dediler.



Görev yaparken her zaman çalışandan yana tavır alan bir başkan olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise "Sendika ile yapılan sözleşme gereği bu zammı biz vermedik siz hak ederek aldınız. Siz çalıştınız, alnınızı ve sırtınızı terleterek hak ettiniz. Çok zor bir görev yapıyorsunuz. Tüm çalışanlarımızın yanında Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri bünyesinde çalışan arkadaşlarımız çok zor bir görevi yerine getiriyorlar ve bende her zaman özel bir yeleri var. Güneşte, yağmurda, çamurda, soğukta, herkes eşiyle çocuğuyla sıcak yuvasında zaman geçirirken, sizler gece sokakta çalışıyorsunuz" diye konuştu.



Yapılan sürprizin de kendisini çok mutlu ettiğini belirten Tarhan, “Biz en iyi ücreti vermeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın da bunu bilerek takdir etmesi ve onları mutlu edecek bir ücret belirlememiz elbette ki bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her zaman söylediğim gibi burada ne varsa onu paylaşacağız. Belediye kazanırsa, güçlü olursa herkes kazanır. Mezitli'ye değer kattığımız zaman Mersin'de güçleniyor. Belediye güçlü olursa daha çok özlük hakkı ve maaş vererek çalışanı da güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.