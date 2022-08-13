Bursa’da çevre temizliği yaptığı sırada çöp konteynerinin yanında içi para dolu çanta bulan temizlik görevlisi, durumu polise bildirerek çantayı sahibine ulaştırdı.

Bursa’da çevre temizliği yaptığı sırada çöp konteynerinin yanında içi para dolu çanta bulan temizlik görevlisi, durumu polise bildirerek çantayı sahibine ulaştırdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde sabah saat 8.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; işçiler çöp konteynerini almak isterken, konteynerin yanında kadın kol çantasını fark etti. Çanta içerisinde para ve cep telefonu olduğunu gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Temizlik görevlilerinin yanına gelen Yıldırım SÖS Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri çanta içerisindeki 18 bin 190 lira parayı ve cep telefonunu tutanakla teslim aldı. Ekipler çantadan çıkan kimlikle sahibi Sevgi Kaplan’a ulaştı. Yapılan görüşmede çöp konteynerinin bulunduğu sokakta oturan ve sabah saatlerinde taksiyle evine geldiğini beyan eden kadın, çantasını takside düşürdüğünü düşünüp, durakla iletişime geçti. Duraktan verilen bilgiyle çantanın takside olmadığını öğrenen kadın, sabah saatlerinde polislerin kendisini aramasıyla çantasının kaybolduğunu öğrendi. Bulunan çanta Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla eksiksiz olarak Sevgi Kaplan’a teslim edildi.

Çanta sahibi Sevgi Kaplan, çantasını bulan temizlik görevlileriyle fotoğraf çektirip teşekkür etti.