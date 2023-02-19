Samsun’un Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun’un Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremlerin hemen ardından bölgede yaraların sarılması için seferber oldu. Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekiplerini, iş makinelerini ve insani yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk eden Canik Belediyesi, bölgede temizlik çalışmalarına devam ediyor. Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ikinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çevre temizliği ve çöp toplama çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, Canik Belediyesi’nden bölgeye sevk edilen çöp toplama kamyonları ile temizlik ve hijyen sorunun oluşmaması ve salgın hastalık riskine karşı özenle çalışmalarını gerçekleştiriyor.