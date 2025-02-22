Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan karla mücadele çalışmalarına destek verirken bir taraftan da ilçe genelindeki çöp toplama işlemlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde tuzlama, sabahın ilk ışıklarında da kar küreme çalışmalarına destek verirken, çöp toplama işlemlerini de aksatmadan sürdürüyor. Özellikle kırsal alandaki çalışmalarda küreme araçları ile koordineli çalışan ekipler, çöp kontyenırlarını düzenli boşaltıyor. Kent merkezinde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşların rahat ulaşımı için kaldırım temizliği gerçekleştiren ekipler, daha sonra günlük rutin şekilde çöp toplama işlemlerini sürdürüyor. Yetkililer, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve çalışmaların aksatılmadan devam ettiğini belirtti.