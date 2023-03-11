Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdüren Beyoğlu Belediyesi temizlik ekibinin, yanlarına gelen depremzede çocuklarla oyunlar oynayıp fotoğraf çekildiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede olası salgın hastalıklara karşı titiz bir dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Beyoğlu Belediyesi de Kahramanmaraş’a gönderdiği temizlik ekibi ve araçlarla çalışmalara destek veriyor. 2 çöp kamyonu ve iki yıkama tankeri ile temizlik çalışmasını sürdüren Beyoğlu Belediyesi temizlik ekibi, çalışma yaptığı esnada yanlarına gelen depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

Temizlik ekibinin çalışmalarına kısa bir ara verip çocuklarla ilgilenmesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklarla sohbet edip oyunlar oynayan temizlik ekibi, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Çocukların mutluluğunun kendilerine güç verdiğini belirten temizlik işçileri, bu küçük mutluluklar sayesinde ağır şartlarda çalışmalarını yürütmelerine rağmen hiçbir zaman yorgunluk hissetmediklerini söylediler.