Eskişehir’de matematik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, bisiklet bakımının en önemli aşamasının temizlik olduğunu dile getirdi.

Bisiklet bakımının düzenli şekilde yapılması, güvenlik, performans ve uzun ömür için oldukça önem taşıyor. Düzenli şekilde bakımı yapılan bisikletlerin hem daha az arıza çıkarttığını hem de daha uzun süre kullanılabildiğini belirten Osman Menekşe, uyarılarda da bulundu. Bilinçsiz şekilde yapılan zincir yağlamanın faydasından çok zararı olabileceğini belirten Menekşe, “Bisiklete tamir ve bakım yapılacaksa yağlamak önemlidir fakat toz yağa bulaştığı zaman zımpara özelliği görür ve zincirin ömrü azalır. Bu sebepten dolayı sıvı yağ değil de koruyucu sprey tercih edilmesi oldukça faydalıdır” dedi.

“Temiz bisikletin sorunsuz çalıştığını fark ediyorlar”

Menekşe, bisikletin kendisini için bir zaman tasarrufunu ve sevgiyi ifade ettiğini belirterek, “Bisiklet benim için oldukça büyük bir tutku. Bisiklet herkes için farklı bir anlam ifade ettiği gibi benim için de zaman tasarrufunu ve büyük bir sevgiyi ifade ediyor. Müşteriler bazen kilerden çıkarıp kirli bisikletlerini getiriyorlar, ben buna bakamam önce yıka diyorum ve yıkadıklarında temiz bisikletin sorunsuz çalıştığını fark ediyorlar. Bisiklet bakımının en önemli aşaması temizliğinin yapılmasıdır. Kışın bisiklet lastiği değiştirilmesine pek gerek yok. Lastik kaliteli olduğu sürece yaz, kış sorunuz idare ediyor. Kış lastiğinin tek farkı biraz daha tırnaklı olmasıdır” ifadelerini kullandı.