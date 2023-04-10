Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada: “Teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şerefli mazisinden aldığı güçle, yasalar çerçevesinde görevini ifa etmeye devam edecektir” dedi.

Temiz, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Temiz, yayımladığı mesaja yaşanan deprem felaketine değinerek şöyle devam etti:

“Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde öncelikle ülkemizin başına gelen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyor, milletimizin bu tür afetlere maruz kalarak bir daha acılar yaşamaması temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetinin korunması, toplumun can ve mal güvenliğini, huzur ve refahının sağlanması hususunda göstermiş olduğu başarıyla birlikte üstlendiği önemli görevler ile Türk milletinin sevgi, saygı ve güvenini kazanmanın onur ve gururunu yaşamaktadır.”

Teşkilatın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şerefli mazisinden aldığı güçle, yasalar çerçevesinde görevini ifa etmeye devam edeceğine dikkat çeken Temiz: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Herkesin polisi kendi vicdanidir, fakat polis vicdani olmayanların karşısındadır" sözlerinden hareketle yenilenen teknolojiyi de yakınan takip ederek kendisini sürekli olarak geliştirecek, üstlendiği tüm görevleri bilgi ve beceri ile donanmış olarak yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir” dedi.