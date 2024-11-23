Sinop’un Gerze ilçesinde köy içme suyu sistemlerini verimli ve düzenli çalıştırarak depoların hijyen standartlarını koruyan muhtarlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan; köylerindeki içme suyu sistemini verim ve düzenli çalıştıran ve içme suyu depolarının hijyen standartlarını koruyan; köy sakinlerine temiz ve güvenilir içme suyu temin edilmesine üstün gayret gösteren, Gerze Yamacık Köyü Muhtarı Mahmut Saraç’a, Gerze Çırnık Köyü Muhtarı Ümit Dereli’ye, Gerze Abdaloğlu Köyü Muhtarı Erkan Ersoy’a teşekkür belgesi takdim etti.

Programda konuşan Vali Özarslan, “Valiliğimizce başlatmış olduğumuz proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından köylerimizdeki içme ve kullanma suyu depolarında kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma adına içme suyu depolarının düzenli temizliği ve bakımı büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğu üstün görev bilinciyle yerine getiren değerli muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışarak Sinop’umuzun her köyünde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Gerze Belediye Başkan Vekili Hüseyin Celal Büyükkalfa, İl Genel Meclis Üyeleri Cumhur Kurt ve Sebahattin Belovacıklı, muhtarlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.