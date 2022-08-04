Düzce Belediyesi, kent genelinde ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı altında başlattığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta başından itibaren Bahçeşehir Bölgesine çıkarma yapan ekipler, Yeşiltepe Mahallesinde köşe bucak temizlik yapıyor.

Düzce Belediyesi, kent genelinde ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı altında başlattığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta başından itibaren Bahçeşehir Bölgesine çıkarma yapan ekipler, Yeşiltepe Mahallesinde köşe bucak temizlik yapıyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Şehir Düzce’ hareketini şehrin geneline yaymak, çevre ve temizlik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılmasını sağlamak için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezi başta olmak üzere kentin her bölgesinde rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekipler, Bahçeşehir Bölgesinde de köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. 15 personel, kepçe, kamyon, mobil yıkama araçlarıyla birlikte Yeşiltepe Mahallesine çıkarma yapan ekipler, kaldırımların süpürülerek yıkanması, hafriyat atıklarının toplanması, parkların temizlenmesinin yanı sıra genel temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yapıyor.

Ekipler, müdürlük tarafından hazırlanan programa göre hareket ederek Bahçeşehir bölgesinin tamamının köşe bucak temizlenmesi için çalışmalarına devam edecek.