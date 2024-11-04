İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temiz Körfez hedefiyle Karabağlar Belediyesi ile birlikte yürütülen temizlik çalışmalarında Çamlık, Çitlembik ve Uzundere derelerinden 200 ton malzeme çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nin temizliği için derelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İZSU Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karabağlar Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttükleri temizlik çalışması kapsamında Meles Çayı’na bağlanan Karabağlar ilçesindeki Çamlık, Çitlembik ve Uzundere derelerinde kapsamlı temizliğe yapıldı. Dere temizlik ekipleri, İzmir Körfezi’nin kirlenmesinin önüne geçmek için söz konusu derelerden 200 ton atık malzeme çıkardı. İZSU Genel Müdürlüğü, atıkların neden olacağı çevre sorunları gidermek, koku üretimi ve sinek oluşumunu önlemek ve yağışlarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için kent genelindeki derelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.