Temiz kent için çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, her hafta bir mahallede detaylı temizlik çalışması yapacak. Geçtiğimiz hafta 100. Yıl Mahallesi’nde başlayan çalışmalar, bu hafta Kültür Mahallesi ile devam etti.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile Nilüfer merkezdeki 42 mahallede detaylı temizlik çalışması yapılacak. Mahalle genelinde kullanılmayan eşya atıkları, budama atıkları, tadilat atıkları, kaldırım üstü otlar toplanacak, cadde ve sokak temizlikleri yapılacak. Ayrıca yoğun bölgelerde de konteynır yıkama ve çöp toplama çalışmaları sürecek.

100. Yıl Mahallesi ile başlayan temizlik çalışmaları, pazar günü de Kültür Mahallesi’nde devam etti. Çalışmalarda 1 iş makinesi, 2 kamyon, 2 çöp ekip aracı, 2 süpürge makinesi, 1 konteynır yıkama aracı, 1 adet budama aracı kullanıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü’nden 4 adet kosacı ile birlikte 50 kişilik personel de hazır bulundu.

Çalışmalara destek vermek için Kültür Mahallesi’ne gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, personele başarılar diledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdem, sahada da incelemelerde bulundu.