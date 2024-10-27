Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Sorgun Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Beğendik Mahallesi’nde başlatılan kapsamlı temizlik faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sokaklarımız, parklarımız ve tüm yeşil alanlarımızda önceliğimiz, Sorgun halkının sağlığıdır" dedi.

Beğendik Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları temizlenip düzenlendi. Başkan Ekinci, yapılan bu çalışmalarla mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve güvenli alanlarda vakit geçirebileceğini belirterek, "Kış mevsimi öncesinde hem çevre hem de halk sağlığı açısından bu tür temizlik faaliyetleri büyük önem taşıyor. Halkımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.