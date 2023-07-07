Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin sokaklarını tertemiz yapmak için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Akyazı’da cadde ve sokakların pırıl pırıl olması için ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Konuralp Mahallesi’nin sokaklarında ot biçme, çevre temizliği ve yol süpürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Konuralp Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile ilçemizin sokaklarını tertemiz yapmaya devam ediyoruz. Bugün Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz birlikte çalışmalarını Konuralp Mahallemizde gerçekleştirecekler. Konuralp Mahallemizin tüm sokaklarının baştan sona temizlenmesinin ardından da aynı şekilde Cumhuriyet, Gazi Süleymanpaşa, Yunus Emre, Yeni Mahalle, İnönü, Hastane, Ömercikler ve Fatih Mahallelerimizde de aynı çalışmayı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.