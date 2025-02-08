Adana Büyükşehir bürokratları ve çalışanları temizlik yaptı, vatandaşı çöp konusunda bilinçli olmaya çağırdı

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nce; Çevresel Farkındalık Yaratma ve Çevreyi Koruma Bilinci oluşturma amacıyla bir dizi temizlik faaliyeti başlatıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nce Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyı Boyu Caddesi’ndeki yeşil alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bürokratların ve personelin katıldığı temizlik çalışmasıyla halkın daha temiz Adana için bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü bürokratları ve çalışanları, daha temiz Adana için toplumun bir bütün olarak hassas davranması gerektiğini söyledi ve çevrenin temiz tutulması için çöp, ambalaj ve atıkların; parklara, sokaklara, sulama kanallarına, caddelere, ortak yaşam alanlarına gelişigüzel atılmaması çağrısı yaptı.

Gürselpaşa Kıyı Boyu Caddesi’nde mıntıka temizliği yapan Büyükşehir personeli, piknik yapan vatandaşların çöpü çöpe atma konusunda daha duyarlı olması gerektiği mesajı verdi.