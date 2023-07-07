TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gitmekte olan D.S. yönetimindeki 16 LRS 47 plaka tır ile aynı istikamette seyreden F.Ü idaresindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle 1’i ağır 18 kişi kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edilirken 15 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüler Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Otobüs ve tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kısa süre içerisinde araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılacak.

Vali olay yerine geldi

Öte yandan kaza olduğu bilgisi verilen Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili açıklama yapan Vali Kılıç, “Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. 1 tanesinin durumu ağır, bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. 15 kişi hastaneye sevk edildi. Yolda tüm tedbirler alındı. Kazadan dolayı trafik yoğunluğu var. Trafik polisleri trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Otobüste bulunan yolcu, “Kaza nedeniyle kafamızı vurduk. Otobüste çocuklar vardı. Bağrışmalar oldu. Tırın makas attığı söyleniyor” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.