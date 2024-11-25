Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli, yoğun kar yağışının ardından havadan görüntülendi. Kar yağışının etkisini yitirdiği bölgede, ulaşımın normale döndüğü görüldü.

Bolu’da iki gün önce öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafiği durma noktasına getirmişti. Yeşil alanlardaki kar kalınlığı 75 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri, bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürerek yolu açık tutmaya çalıştı.

İki gün boyunca aralıklarla trafiğin aksadığı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği Bolu Dağı Tüneli’nde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı. Dronla havadan görüntülenen bölgede, trafik akışının normale döndüğü gözlemlendi.