Kahramanmaraş’ta depremden en çok etkilenen Türkoğlu ilçesindeki kırsal Özbek Mahallesi’nde köy evlerinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Bir yılda tamamlanması planlanan 310 konutun depremzede vatandaşlara teslim edileceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor. İki büyük depremden en fazla etkilenen Türkoğlu ilçesindeki kırsal alanda yer alan Özbek Mahallesi’nde 310 adet konutun temelleri atılıyor. Yaklaşık 748 milyon 580 bin sözleşme bedeli olan köy evlerinin bütçesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanıyor. Evlerin bir yıl içerisinde de depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Kırsal alandaki çadır kentte yaşayan depremzede vatandaşlar ise heyecanla yeni evlerinin tamamlanmasını bekliyor.

İlk etapta 310 konutun inşasına başladıklarını belirten inşaat ustası Fatih Yüksek, "Biz burada Kahramanmaraşlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Bir nebze de olsa yaralarını saracağız inşallah. Toplamda 310 konut yapılıyor. 2 Mart tarihinden itibaren başlamış olan konutları 365 gün içerisinde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Depremzede çiftçi Mehmet Gülbostan ise, "Köy evleri gerçekten güzel bir çalışma. Burası daha da emniyetli bir yer. Zemin sağlam etüdü yapılmış. İyi bir şeyler yapıldığına inanıyorum. Depremde de haliyle herkes etkilendi. Cenazelerimiz oldu, kayıplarımız var. Umarım inşallah böyle bir şey daha yaşatmaz Allah. Devletimiz var olsun sağ olsun. Evlerin temelleri atılıyor. Umarım kışa kalmadan bu evler teslim edilir" diye konuştu.

Evini yıkılmasından dolayı çadırda yaşadığını ifade eden Fatik Bozok, "Evim yıkıldı, her şey yerle bir oldu. Çadırlarda yaşıyoruz. Bir an önce devletimizin yaptığı evlere kavuşmak istiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Depremde evinin yıkıldığını anlatan Ayşe Gülbostan ise, devletin yapacağı evleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.