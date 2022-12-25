Diyarbakır’da Hacı Abdurrahman Enç Camii Külliyesi, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su’nun katılımıyla açıldı.

Diyarbakır’da Hacı Abdurrahman Enç Camii Külliyesi, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su’nun katılımıyla açıldı.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde 2016 yılında hayırsever Hacı Abdurrahman Enç’in temelini attığı Hacı Abdurrahman Enç Camii’nin yapımı, kendisinin vefatından sonra çocukları tarafından tamamlandı.

Caminin açılışında konuşma yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, özel sektör eliyle yapılan Hacı Abdurrahman Enç Camii’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Diyarbakır’da birçok hizmete imza atıldığını ifade eden Su, “İlimizde hem kamu sektöründe hem özel sektörde birçok hizmetler yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Bugün de özel sektör eliyle yapılmış olan Hacı Abdurrahman Enç adına hitap edilmiş külliyenin açılışını yapıyoruz. Hayırlar çok önemlidir. Peygamber Efendimizin hadisinde ‘Bir kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak 3 kişinin amel defteri kapanmaz. Birisi sadakayı cariye yapandır’ diye buyuruyor. İnşallah Hacı Abdurrahman amcamızın da amel defterine burada yaptığı hayırseverliği ile sevaplar yazılmaya devam edecek. Abdurrahman amcamızın kendisi 2016 yılında caminin temelini atmıştı. Çocukları da vefatından sonra burayı tamamlamış. Cenabı Hak hayırlarını kabul eylesin” dedi.

Vali Su’nun konuşmasından sonra Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu açılış duası yaptı.

Caminin açılış kurdelesini Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Hacı Abdurrahman Enç’in çocukları ve vatandaşlar kesti.