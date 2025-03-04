Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi tarafından düzenlenen Temel Yenidoğan Bakımı Programı Eğitimleri devam ediyor.

Mart ayı boyunca her bir seans 2 gün olmak üzere toplamda 8 seans olarak planlandı. İlk seansı tamamlanan eğitimler, merkez ve ilçelerde kamu, özel, üniversite hastanelerinin yenidoğan kliniklerinde, doğum salonunda, entegre hastanelerde, 112 acil yardım hizmetlerinde çalışan ve yenidoğana yönelik girişimlerde bulunan hekim dışı tüm sağlık personelini kapsıyor. Bebek ölümlerini önleyebilmek için yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de Sağlık Bakanlığı tarafından önemli görülüyor. Bunun için de ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla 2013 yılından beri hekim dışı sağlık personeline yönelik "Temel Yenidoğan Bakımı Eğitim Programı" yürütülüyor.