Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin Kuşadası Belediyesi’nin topladığı plastik atıkları Kirazlı bölgesine attığı yönündeki iddiaları ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin Kuşadası Belediyesi’nin topladığı plastik atıkları Kirazlı bölgesine attığı yönündeki iddiaları ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çevreyi ve doğayı koruma konusunda büyük bir hassasiyet içerisinde hareket ettiğine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Batçıoğlu “Kuşadası’ndan toplanan plastik ve evsel atıkların Kirazlı’ya ya da kentimizin herhangi başka bir bölgesine dökülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu açıklamayı yapma zorunluluğu, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe’nin sosyal medya hesabından Kuşadası Belediyesi’ni çevreye zarar vermekle itham etmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Gökçe, Kuşadası Belediyesi’ne şehrin cadde ve sokaklarından toplanan plastik atıkları Kirazlı bölgesine dökme suçlaması yönelterek her zaman olduğu gibi yine siyasi algı yaratmayı hedeflemektedir. Gerçek dışı iddialarla Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarını karalamayı ve gölgelemeyi alışkanlık haline getiren Sayın Gökçe bir kez daha gerçek dışı ve hayali senaryolarla kamuoyunu yanıltma gayesindedir.

Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün temel ilkesi kentimizin temizliğini ve hijyenini sağlarken bir yandan da çevremizi ve doğayı korumaktır. Gökçe’nin iddia ettiği gibi Kuşadası’ndan toplanan plastik ve evsel atıkların Kirazlı’ya ya da kentimizin herhangi başka bir bölgesine dökülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bahse konu alana Kuşadası’nın tüm mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları süpüren araçlarımızda biriken toprak, kum, mıcır ve yapraklar geçici olarak dökülmektedir. Çevreye ve doğaya zararı kesinlikle bulunmayan bu atıklar daha sonra kepçe ve kamyonlar aracılığıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine götürülerek bertaraf sağlanmaktadır.

Bu uygulamanın nedeni ise sokakları süpüren araçlarımızın, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine gidip gelmesinin 1 buçuk saate yakın bir zaman almasıdır. Zaman tasarrufu sağlamak ve bu yolla daha fazla alanın temizliğini yapabilmek amacıyla uygulanan bu yöntemin, söz konusu atıkların içerisinde herhangi bir evsel ya da plastik atık bulunmaması nedeniyle çevremize ve doğaya en küçük bir zararı dahi bulunmamaktadır. Kaldı ki kentimizde plastik, cam, karton gibi geri dönüştürülebilir tüm ambalaj atıkları ve atık yağlar özel olarak tasarlanmış konteyner, sepet ve kumbaralar aracılığıyla ayrı toplanmakta ve geri dönüşüm tesisimizde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.”