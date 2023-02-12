Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı yardımseverlerin katkılarıyla afet bölgesinde büyük ihtiyaç olan tuvalet, duş kabini ve mini konteyner Adıyaman’da afetzedelere ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı yardımseverlerin katkılarıyla afet bölgesinde büyük ihtiyaç olan tuvalet, duş kabini ve mini konteyner Adıyaman’da afetzedelere ulaştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesine destek amacıyla sevk ettiği iş makineleri ve personeller ile arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, afet bölgesindeki vatandaşlara daha fazla yardımcı olmak amacıyla yeni araç ve ekipman takviyesi gerçekleştirildi. İlk günden itibaren araç ve personel desteği veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde kullanılmak üzere Saruhanlı yardımseverlerin katkılarıyla 7 adet tuvalet, 3 banyo, 1 adet mini konteyner, çeşitli gıda malzemeleri ve 5 personel ile Adıyaman’da afetzedelere ulaştırıldı.