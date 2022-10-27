Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Birlikte Güçlüyüz' projesi faaliyete geçirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerimizin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla Mersin'in ilçelerinde “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya gelindi. Proje kapsamında Tarsus, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde mahalle ve esnaf ziyareti yapılarak vatandaşın her zaman yanlarında olduğumuz Birlikte Güçlüyüz ismiyle vurgulanmıştır.

Yapılan ziyaretler kapsamında karton çanta içerisinde ajanda, kolonya, tükenmez kalem broşür olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.