TEM Otoyolu Bolu geçişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Erol U. hakimiyetindeki 06 FC 4599 plakalı otomobil, Mehmet A.B. yönetimindeki 34 GTR 708 plakalı otomobil ve Salih D.’nin kullandığı 34 EY 2038 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde Salih Demir’in yönetimindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Perihan D. ve Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Perihan D. ve Mustafa B. ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.