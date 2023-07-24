TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. TEM Otoyolu’nda durdurulan araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 176,59 gram eroin ile 2 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.