Kocaeli’de narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 otomobil ekipleri peşine taktı. Kovalamaca sırasında ekip otosuna da çarpan otomobillerdeki şüpheliler farklı noktalarda yakalandı. Otomobillerde yapılan aramada ise 7 valiz içinde 119 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde iki otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobiller, ekip otosuna da çarparak maddi hasara sebep oldu. Şüpheliler ve polis arasında dakikalarca süren kovalamacanın ardından otomobillerden birinde bulunan 2 şahıs, aracı TEM Otoyolu Körfez geçişinde bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Şahısların peşine polis ekipleri de takıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Kaçan diğer otomobil de Hereke mevkiinde durduruldu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.