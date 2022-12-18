Ataşehir Tem Otoyolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Ataşehir Tem Otoyolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Ataşehir Tem Otoyolu FSM istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ayvazpınarı hakimiyetinde ki 34 DPZ 508 plakalı Fiat marka otomobil yüksek hız sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan orta refüje girdi. Otomobil sürücüsü kazada yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza yapan araç ise kullanılmaz hale geldi.